До Києва з візитом прибув прем'єр Нідерландів Рютте
До Києва з робочим візитом прибули прем'єр Нідерландів Марк Рютте й міністр внутрішньої торгівлі Ліше Шрайнемахер. Наразі очікується запланований візит до президента України Володимира Зеленського.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на De Telegraaf.
Зранку Рютте й Шрайнемахер поклали вінок до Стіни пам'яті в Києві.
Після переговорів з Володимиром Зеленським вони також зустрінуться й з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем. Також очікується, що під час візиту вони відвідають пошкоджені об'єкти енергетики.
Зазначимо, що Рютте вже бував в Україні торік. У Липні він відвідав Бородянку й Ірпінь, які постраждали внаслідок російської агресії.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що до Києва з неанонсованим візитом вчора 16 лютого прибув лідер британської опозиційної Лейбористської партії Кір Стармер.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.