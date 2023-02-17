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До Києва з візитом прибув прем'єр Нідерландів Рютте

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П'ятниця 17 лютого 2023 12:47
До Києва з візитом прибув прем'єр Нідерландів Рютте Фото: Марк Рютте, прем'єр Нідерландів (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

До Києва з робочим візитом прибули прем'єр Нідерландів Марк Рютте й міністр внутрішньої торгівлі Ліше Шрайнемахер. Наразі очікується запланований візит до президента України Володимира Зеленського.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на De Telegraaf.

Зранку Рютте й Шрайнемахер поклали вінок до Стіни пам'яті в Києві.

Після переговорів з Володимиром Зеленським вони також зустрінуться й з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем. Також очікується, що під час візиту вони відвідають пошкоджені об'єкти енергетики.

Зазначимо, що Рютте вже бував в Україні торік. У Липні він відвідав Бородянку й Ірпінь, які постраждали внаслідок російської агресії.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що до Києва з неанонсованим візитом вчора 16 лютого прибув лідер британської опозиційної Лейбористської партії Кір Стармер.

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