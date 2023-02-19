Премьер Нидерландов о передаче F-16 Украине: будет следующим шагом, но многие колеблются

Чиновник отметил, что для поставок американских истребителей в Украину необходимо создать соответствующую коалицию, как в случае c Leopard 2, и согласовать этот вопрос. Такой процесс занимает несколько недель.

"F-16 - это действительно будет следующий шаг. Это будет большой следующий шаг. Но мы ориентируемся на будущее или гарантируем, что вы получите все, что нужно, пока у вас будет в этом потребность. Поэтому мы также сказали, что в этом вопросе нет табу. Но F-16 производятся в США, а они против поставок F-16 в Украину. Многие страны из-за этого колеблются", - подчеркнул Рютте.

Он отметил, что для того, чтобы завершить эту дискуссию, она должна быть непубличной, поскольку в ином случае дебаты будут продолжаться долго.

"Сейчас это большая дискуссия после того, как был согласован Leopard 2. Сейчас речь об истребителях F-16 и других. Пока нет вывода, будет это или нет, но мы смотрим вперед и склоняемся к этому. У нас нет табу", - заявил премьер.