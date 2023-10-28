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Прем'єр Нідерландів натякнув на бажання очолити НАТО

Фото: прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що був би зацікавлений у тому, щоб змінити Єнса Столтенберга на посаді генерального секретаря НАТО, хоча і вважає, що його шанси на цю посаду невеликі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Така роль була б цікава, оскільки давала б можливість протягом кількох років робити свій внесок на міжнародній арені в період різких глобальних змін. Але є дуже великий шанс, враховуючи політичну підтримку, що ця посада дістанеться європейській жінці, що теж було б дуже добре", - заявив він. 

Рютте, який несподівано оголосив про свій відхід з політики в липні, незабаром після відставки четвертого складу кабінету міністрів, сказав, що не знає, чи вважається він претендентом на посаду генсека НАТО, і не збирається починати особисту кампанію.

Претенденти на пост глави НАТО

Єнс Столтенберг неодноразово заявляв, що не хотів би залишатися генсеком НАТО, проте йому досі не можуть знайти гідну заміну.

Країни-члени Альянсу обговорювали різні варіанти наступників Столтенберга. Серед можливих претендентів був і колишній міністр оборони Британії Бен Уоллес. Однак його кандидатуру не підтримали у США.

ЗМІ писали про прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютта як про наступника Столтенберга, проте він уже двічі відмовлявся від цієї посади.

Також ходили чутки про призначення генсеком голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн, прем'єра Данії Метт Фредеріксен, глави уряду Естонії Каї Каллас та прем'єра Іспанії Педро Санчеса.

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НАТОМарк Рютте