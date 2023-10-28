Премьер Нидерландов намекнул на желание возглавить НАТО

"Такая роль была бы интересна, поскольку давала бы возможность в течение нескольких лет вносить свой вклад на международной арене в период резких глобальных изменений. Но есть очень большой шанс, учитывая политическую поддержку, что эта должность достанется европейской женщине, что тоже было бы очень хорошо", - заявил он.

Рютте, который неожиданно объявил о своем уходе из политики в июле, вскоре после отставки четвертого состава кабинета министров, сказал, что не знает, считается ли он претендентом на пост генсека НАТО, и не собирается начинать личную кампанию.

Претенденты на пост главы НАТО

Йенс Столтенберг неоднократно заявлял, что не хотел бы оставаться генсеком НАТО, однако ему до сих пор не могут найти достойную замену.

Страны-члены Альянса обсуждали разные варианты преемников Столтенберга. Среди возможных претендентов оказался и бывший министр обороны Британии Бен Уоллес. Однако его кандидатуру не поддержали в США.

СМИ писали о премьер-министре Нидерландов Марке Рютте как о преемнике Столтенберга, однако он уже дважды отказывался от этой должности.

Также ходили слухи о назначении генсеком главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, премьера Дании Мэтте Фредериксен, главы правительства Эстонии Каи Каллас и премьера Испании Педро Санчеса.

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