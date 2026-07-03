Премʼєр Молдови йде у відставку на тлі гучних скандалів

Відставка премʼєра Молдови - перші подробиці

За словами глави уряду, 3 липня він завершує свій термін на посаді прем'єр-міністра.

"У той момент, коли я розумію, що я більше не можу виконувати свій повноваження відповідно до моїх принципів та переконань, я обираю піти", - заявив Мунтяну.

Президентка Молдови Мая Санду вже прокоментувала рішення прем'єр-міністра щодо відставки.

Лідерка країни запевнила, що з Мунтяну у них ніколи не було жодних конфліктів. Також Санду додала, що його роботі ніхто не перешкоджав.

Нагадаємо, Мунтяну обрали главою уряду Молдови минулої осені. Окрім того, відомо, що понад 20 років він мешкав в Україні, однак переїхав, коли почалась війна.

Що відомо про корупційні скандали в Молдові

У травні 2026 року журналісти видання ZdG дізналися, що керівник державного підприємства з безпеки цивільної авіації MOLDATSA Думітру Вангелі використовував підроблений диплом про вищу освіту, а також фальшиве свідоцтво пілота. Після цього його звільнили.

На тлі цього скандалу у відставку подав і директор Агентства публічної власності Роман Кожухар. Як виявилося, аме його відомство допустило перемогу Вангелі в конкурсі попри підроблені документи.

Посаду також залишила двоюрідна сестра президентки Молдови Анастасія Табурчану, яка працювала в MOLDATSA фахівчинею з комунікацій.

Після публікацій ЗМІ про те, що вона отримала роботу без конкурсу та заробляла близько 75 тисяч леїв на місяць (приблизно 193 тисячі гривень), розмір її зарплати викликав широкий суспільний резонанс. Табурчану запевнила, що поверне отримані кошти.

Ба більше, 2 липня правоохоронці затримали державну секретарку Міністерства сільського господарства Тетяну Ністоріке. Її підозрюють в отриманні хабаря.