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Прем'єр Молдови висловилася про падіння ракети на території країни

Фото: Наталія Гаврилиця, прем'єр Молдови (twitter.com/natgavrilita)
Автор: Іван Носальський

Молдова робить усе можливе для того, щоб утримувати ситуацію під контролем на тлі падіння ракети на території країни.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker, про це заявила прем'єр-міністр Молдови Наталія Гаврилиця.

"Мені повідомили, що прикордонники виявили частини ракети біля Бричан. Прикордонна поліція посилила контроль і оточила зону, де впала ракета. Крім того, Moldelectrica попередила про можливі відключення електроенергії", - заявила прем'єр.

Вона наголосила, що Молдова засуджує російські атаки на громадянську інфраструктуру України та підтримує український народ.

"Я і мої колеги робимо все можливе, щоб тримати ситуацію під контролем і не допустити ризикованих для наших громадян ситуацій", - додала Гаврилиця.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що сьогодні, 5 грудня, на території Молдови впала ракета.

Пізніше речник МЗС України Олег Ніколенко заявив, що подібні випадки підтверджують загрозу російських атак для безпеки не тільки України, а й інших країн.

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