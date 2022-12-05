Премьер Молдовы высказалась о падении ракеты на территории страны

"Мне сообщили, что пограничники обнаружили части ракеты возле Бричан. Пограничная полиция усилила контроль и оцепила зону, где упала ракета. Кроме того, Moldelectrica предупредила о возможных отключениях электроэнергии", - заявила премьер.

Она подчеркнула, что Молдова осуждает российские атаки на гражданскую инфраструктуру Украины и поддерживает украинский народ.

"Я и мои коллеги предпринимаем все возможное, чтобы держать ситуацию под контролем и не допустить рискованных для наших граждан ситуаций", - добавила Гаврилица.