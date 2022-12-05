Премьер Молдовы высказалась о падении ракеты на территории страны

Молдова предпринимает все возможное для того, чтобы держать ситуацию под контролем на фоне падения ракеты на территории страны.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker, об этом заявила премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица.
"Мне сообщили, что пограничники обнаружили части ракеты возле Бричан. Пограничная полиция усилила контроль и оцепила зону, где упала ракета. Кроме того, Moldelectrica предупредила о возможных отключениях электроэнергии", - заявила премьер.
Она подчеркнула, что Молдова осуждает российские атаки на гражданскую инфраструктуру Украины и поддерживает украинский народ.
"Я и мои коллеги предпринимаем все возможное, чтобы держать ситуацию под контролем и не допустить рискованных для наших граждан ситуаций", - добавила Гаврилица.
Напомним, ранее стало известно, что сегодня, 5 декабря, на территории Молдовы упала ракета.
Позже спикер МИД Украины Олег Николенко заявил, что подобные случаи подтверждают угрозу российских атак для безопасности не только Украины, но и других стран.
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