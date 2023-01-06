Прем'єр-міністр Японії отримав запрошення відвідати Україну

Про це заявив секретар кабінету міністрів Хірокадзу Мацуно, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Японія підтримує громадян України і здійснює відповідні кроки як голову групи країн "Великої сімки" цього року", - заявив Мацуно.

Раніше ми писали, що наступного тижня Кісіда відвідає країни-члени "Великої сімки", у тому числі Францію, Італію, Британію, Канаду та США. Турне пройде незадовго до травневого саміту G7 у Хіросімі.

Також повідомлялося, що Японія планує запросити президента України Володимира Зеленського взяти участь в онлайн-форматі у саміті G7, який відбудеться 19-21 травня у Хіросімі.

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