Прем'єр-міністр Японії отримав запрошення відвідати Україну

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда отримав запрошення відвідати Україну в ході свого європейського візиту.
Про це заявив секретар кабінету міністрів Хірокадзу Мацуно, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Запрошення було передано головою Офісу президента України Андрієм Єрмаком послу Японії у середу, 4 січня.
"Японія підтримує громадян України і здійснює відповідні кроки як голову групи країн "Великої сімки" цього року", - заявив Мацуно.
Раніше ми писали, що наступного тижня Кісіда відвідає країни-члени "Великої сімки", у тому числі Францію, Італію, Британію, Канаду та США. Турне пройде незадовго до травневого саміту G7 у Хіросімі.
Також повідомлялося, що Японія планує запросити президента України Володимира Зеленського взяти участь в онлайн-форматі у саміті G7, який відбудеться 19-21 травня у Хіросімі.
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