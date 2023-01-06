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Премьер-министр Японии получил приглашение посетить Украину

Фото: премьер-министр Японии Фуми Кисида (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

чПремьер-министр Японии Фумио Кисида получил приглашение посетить Украину в ходе своего европейского визита.

Об этом заявил секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Приглашение было передано главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком послу Японии в среду, 4 января.

"Япония поддерживает граждан Украины и предпринимает соответствующие шаги в качестве председателя группы стран "Большой семерки" в этом году", - заявил Мацуно.

Ранее мы писали, что на следующей неделе Кисида посетит страны-члены "Большой семерки", в том числе Францию, Италию, Британию, Канаду и США. Турне пройдет незадолго до майского саммита G7 в Хиросиме.

Также сообщалось, что Япония планирует пригласить президента Украины Владимира Зеленского принять участие в онлайн-формате в саммите G7, который пройдет 19-21 мая в Хиросиме.

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ЯпонияСаммит G7КиевАндрей Ермак