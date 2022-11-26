Прем'єр-міністр Польщі приїхав до Києва: що відомо (фото)

"Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький в Києві поклав квіти перед пам'ятником жертвам Голодомору. Великий голод стався в Україні в 1932-33 роках і став результатом злочинної політики Радянського Союзу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно польський прем'єр зробив заяву щодо російської війни проти України, він вважає, якщо "Київ впаде, то РФ атакує Польщу".

Додамо, раніше Моравецький повідомив, що лідери ЄС домовились про посилення допомоги Україні та рішучу відповідь разом з НАТО у разі можливої російської ескалації.

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