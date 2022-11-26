Премьер-министр Польши приехал в Киев: что известно (фото)

"Премьер-министр Матеуш Моравецкий в Киеве возложил цветы перед памятником жертвам Голодомора. Большой голод произошел в Украине в 1932-33 годах и стал результатом преступной политики Советского Союза", - говорится в сообщении.

Напомним, недавно польский премьер сделал заявление по поводу российской войны против Украины, он считает, если "Киев упадет, то РФ атакует Польшу".

Добавим, ранее Моравецкий сообщил, что лидеры ЕС договорились об усилении помощи Украине и решительном ответе вместе с НАТО в случае возможной российской эскалации.

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