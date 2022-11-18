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У Житомирі поки не будуть запускати трамваї та тролейбуси через брак світла

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Житомир, П'ятниця 18 листопада 2022 14:04
У Житомирі поки не будуть запускати трамваї та тролейбуси через брак світла Фото: тролейбуси у Житомирі не будуть ходити до 22 листопада (Віталій Носач, РБК-України)
Автор: Наталія Юрченко

У Житомирі до 22 листопада не будуть запускати електротранспорт. Причиною цього є брак електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Житомирську міську раду у Facebook.

"Електротранспорт до понеділка включно не вийде на маршрути... На жаль, потужності запустити трамваї та тролейбуси поки немає", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що комунальні автобуси продовжують заміщувати тролейбусні маршрути № 2 і № 3.

Нагадаємо, що під час російської атаки 15 листопада окупанти завдали два ракетні удари по Житомиру. Ворог вдарив по енергетичній інфраструктуру, тому місто залишилося без світла.

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