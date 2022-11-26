Прем'єр-міністр Польщі приїхав до Києва: що відомо (фото)

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький сьогодні, 26 листопада прибув до Києва з візитом. Він вшанував пам'ять жертв Голодомору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канцелярію польського прем'єра у Twitter.

"Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький в Києві поклав квіти перед пам'ятником жертвам Голодомору. Великий голод стався в Україні в 1932-33 роках і став результатом злочинної політики Радянського Союзу", - йдеться в повідомленні.

Premier @MorawieckiM w #Kijów złożył symboliczną wiązankę przed Pomnikiem Ofiar Wielkiego Głodu.



Wielki Głód wybuchł na ziemiach Ukrainy w latach 1932-33 i był wynikiem zbrodniczej polityki Związku Radzieckiego. pic.twitter.com/QDpqhvOcBr — Kancelaria Premiera (@PremierRP) November 26, 2022

Нагадаємо, нещодавно польський прем'єр зробив заяву щодо російської війни проти України, він вважає, якщо "Київ впаде, то РФ атакує Польщу".

Додамо, раніше Моравецький повідомив, що лідери ЄС домовились про посилення допомоги Україні та рішучу відповідь разом з НАТО у разі можливої російської ескалації.

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