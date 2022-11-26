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Прем'єр-міністр Польщі приїхав до Києва: що відомо (фото)

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Київ, Субота 26 листопада 2022 11:02
Прем'єр-міністр Польщі приїхав до Києва: що відомо (фото) Фото: прем'єр-міністр Польщі приїхав до Києва 26 листопада (twitter.com/PremierRP)
Автор: Марія Кучерявець

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький сьогодні, 26 листопада прибув до Києва з візитом. Він вшанував пам'ять жертв Голодомору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канцелярію польського прем'єра у Twitter.

"Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький в Києві поклав квіти перед пам'ятником жертвам Голодомору. Великий голод стався в Україні в 1932-33 роках і став результатом злочинної політики Радянського Союзу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно польський прем'єр зробив заяву щодо російської війни проти України, він вважає, якщо "Київ впаде, то РФ атакує Польщу".

Додамо, раніше Моравецький повідомив, що лідери ЄС домовились про посилення допомоги Україні та рішучу відповідь разом з НАТО у разі можливої російської ескалації.

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