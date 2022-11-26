Премьер-министр Польши приехал в Киев: что известно (фото)

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сегодня, 26 ноября прибыл в Киев с визитом. Он почтил память жертв Голодомора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канцелярию польского премьера в Twitter.

"Премьер-министр Матеуш Моравецкий в Киеве возложил цветы перед памятником жертвам Голодомора. Большой голод произошел в Украине в 1932-33 годах и стал результатом преступной политики Советского Союза", - говорится в сообщении.

Premier @MorawieckiM w #Kijów złożył symboliczną wiązankę przed Pomnikiem Ofiar Wielkiego Głodu.



Wielki Głód wybuchł na ziemiach Ukrainy w latach 1932-33 и был wynikiem zbrodniczej polityki Związku Radzieckiego. pic.twitter.com/QDpqhvOcBr — Kancelaria Premiera (@PremierRP) November 26, 2022

Напомним, недавно польский премьер сделал заявление по поводу российской войны против Украины, он считает, если "Киев упадет, то РФ атакует Польшу".

Добавим, ранее Моравецкий сообщил, что лидеры ЕС договорились об усилении помощи Украине и решительном ответе вместе с НАТО в случае возможной российской эскалации.

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