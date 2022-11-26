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Премьер-министр Польши приехал в Киев: что известно (фото)

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Киев, Суббота 26 ноября 2022 11:02
Премьер-министр Польши приехал в Киев: что известно (фото) Фото: премьер-министр Польши приехал в Киев 26 ноября (twitter.com/PremierRP)
Автор: Мария Кучерявец

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сегодня, 26 ноября прибыл в Киев с визитом. Он почтил память жертв Голодомора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канцелярию польского премьера в Twitter.

"Премьер-министр Матеуш Моравецкий в Киеве возложил цветы перед памятником жертвам Голодомора. Большой голод произошел в Украине в 1932-33 годах и стал результатом преступной политики Советского Союза", - говорится в сообщении.

Напомним, недавно польский премьер сделал заявление по поводу российской войны против Украины, он считает, если "Киев упадет, то РФ атакует Польшу".

Добавим, ранее Моравецкий сообщил, что лидеры ЕС договорились об усилении помощи Украине и решительном ответе вместе с НАТО в случае возможной российской эскалации.

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