Прем´єр-міністр Нідерландів відмовився висилати посла Росії через справу MH17

Партія D66 вимагає видворити російського дипломата Олександра Шульгіна з країни через причетність президента РФ Володимира Путіна до авіакатастрофи пасажирського літака МН-17. Прем'єр-міністр Марк Рютте вагається у своїх рішеннях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NL Times

Нідерланди викликали посла РФ Олександра Шульгіна у зв'язку з розслідуванням справи про авіакатастрофу літака MH17.

"Прем'єр-міністр Нідерландів заявив у Палаті представників, що причиною цього стали висновки Спільної слідчої групи щодо ролі президента РФ Путіна", - додали журналісти.

При цьому партія D66 вже запропонувала видворити російського посла з країни. Однак Рютте вважає за краще тримати відкритими лінії зв'язку з Москвою, оскільки у разі висилки посла, РФ зробить аналогічний жест.

Напередодні стало відомо, що слідство у справі про збитий літак МН-17 призупинено.