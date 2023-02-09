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Премьер-министр Нидерландов отказался высылать посла России из-за дела MH17

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Нидерланды, Четверг 09 февраля 2023 22:36
Премьер-министр Нидерландов отказался высылать посла России из-за дела MH17 Фото: Марк Рютте, премьер Нидерландов (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Партия D66 требует выдворить российского дипломата Александра Шульгина из страны из-за причастности президента РФ путина к авиакатастрофе пассажирского самолета МН-17. Премьер-министр Марк Рютте колеблется в своих решениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NL Times

Нидерланды вызвали посла России Александра Шульгина в связи с расследованием дела об авиакатастрофе самолета MH17.

"Премьер-министр Нидерландов заявил в Палате представителей, что причиной этого стали выводы Совместной следственной группы по поводу роли президента РФ Путина", - добавили журналисты.

При этом партия D66 уже предложила выслать российского посла из страны. Однако Рютте предпочитает держать открытыми линии связи с Москвой, поскольку в случае высылки посла, РФ сделает аналогичный жест.

Накануне стало известно, что следствие по делу о сбитом самолете МН-17 приостановлено.

Напомним, совместная следственная группа имеет убедительные доказательства, что российский диктатор лично одобрил поставку зенитно-ракетного комплекса "Бук-М1" в Украину, которым позже был сбит малайзийский самолет MH17

Члены совместной следственной группы JIT во время встречи с родственниками погибших и прессой обнародовали перехват вероятного телефонного разговора президента России с так называемым главарем "ЛНР" в 2017 году. Последний обращается к собеседнику "господин президент".

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Марк Рютте
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