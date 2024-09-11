UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Прем'єр-міністр Латвії приїхала до Києва

Фото: прем'єр-міністр Латвії Евіка Силіня (mk.gov.lv)
Автор: Валерія Поліщук

Прем'єр-міністр Латвії Евіка Сіліня прибула з робочим візитом в Україну. Її візит триватиме до 13 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу уряду Латвії.

У рамках поїздки Сіліня проведе зустрічі з українськими посадовцями, а також візьме участь в обговореннях з питань подальшої військової, політичної, гуманітарної та фінансової підтримки України, а також її шляху до вступу до Європейського Союзу і НАТО.

Прем'єр-міністр Латвії наголосив на важливості підтримки українського народу, який «героїчно і самовіддано захищається від зла», захищаючи не тільки свою землю, а й європейські цінності та безпеку. Латвія, за його словами, чітко і непохитно підтримує Україну в боротьбі проти агресора.

Своєю чергою Сіліня опублікувала у соціальній мережі Twitter відео з прибуттям у столицю України. 

"Ранок у Києві. Латвія буде з українським народом до його перемоги, і завжди підтримуватиме Україну на шляху до Європейського Союзу та НАТО! Слава Україні!" - написала вона. 

Раніше повідомлялося, що цього тижня в Україну з візитом також прибудуть держсекретар США Ентоні Блінкен та голова МЗС Великобританії Девід Леммі. Вони продемонструють солідарність із Києвом на тлі вторгнення Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛатвіяВізит в Україну