Прем'єр-міністр Латвії приїхала до Києва

У рамках поїздки Сіліня проведе зустрічі з українськими посадовцями, а також візьме участь в обговореннях з питань подальшої військової, політичної, гуманітарної та фінансової підтримки України, а також її шляху до вступу до Європейського Союзу і НАТО.

Прем'єр-міністр Латвії наголосив на важливості підтримки українського народу, який «героїчно і самовіддано захищається від зла», захищаючи не тільки свою землю, а й європейські цінності та безпеку. Латвія, за його словами, чітко і непохитно підтримує Україну в боротьбі проти агресора.

Своєю чергою Сіліня опублікувала у соціальній мережі Twitter відео з прибуттям у столицю України.

"Ранок у Києві. Латвія буде з українським народом до його перемоги, і завжди підтримуватиме Україну на шляху до Європейського Союзу та НАТО! Слава Україні!" - написала вона.