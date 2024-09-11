RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Премьер-министр Латвии приехала в Киев

Фото: премьер-министр Латвии Эвика Силиня (mk.gov.lv)
Автор: Валерия Полищук

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня прибыла с рабочим визитом в Украину. Ее визит продлиться до 13 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Латвии.

В рамках поездки Силиня проведет встречи с украинскими должностными лицами, а также примет участие в обсуждениях по вопросам дальнейшей военной, политической, гуманитарной и финансовой поддержки Украины, а также ее пути к вступлению в Европейский Союз и НАТО.

Премьер-министр Латвии отметил важность поддержки украинского народа, который "героически и самоотверженно защищается от зла", защищая не только свою землю, но и европейские ценности и безопасность. Латвия, по его словам, четко и непоколебимо поддерживает Украину в борьбе против агрессора.

В свою очередь Силиня опубликовала в социальной сети Twitter видео с прибытием в столицу Украины. 

"Утро в Киеве. Латвия будет с украинским народом до его победы, и всегда будет поддерживать Украину на пути к Европейскому Союзу и НАТО! Слава Украине!" - написала она. 

Ранее сообщалось, что на этой неделе в Украину с визитом также прибудут госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми. Они продемонстрируют солидарность с Киевом на фоне вторжения России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛатвияВизит в Украину