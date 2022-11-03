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Прем'єр-міністр Ізраїлю доручив підготувати передачу влади новому уряду

Фото: прем'єр-міністр Ізраїлю Яїр Лапід (facebook.com/YairLapid)
Автор: Константин Широкун

Прем'єр-міністр Ізраїлю Яїр Лапід доручив усім підрозділам канцелярії прем'єр-міністра підготувати впорядковану передачу владі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Jerusalem Post.

Лапід провів телефонну розмову з лідером опозиції Біньяміном Нетаньяху та привітав його з перемогою на виборах у четвер.

"Я вже доручив усім підрозділам канцелярії прем'єр-міністра підготувати впорядковану передачу влади. Держава Ізраїль перевищує всі політичні міркування. Я бажаю Нетаньяху успіху на благо народу Ізраїлю та Держави Ізраїль", — заявив Лапід.

Раніше стало відомо, що блок правих партій під керівництвом колишнього прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху перемагає на дострокових парламентських виборах в Ізраїлі.

Повідомлялося, що явка на дострокові парламентські вибори в Ізраїлі склала 71,3%, загалом проголосували майже 5 млн ізраїльтян. Це найвища явка із 2015 року.

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Ізраїль