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Блок правих партій Нетаньяху перемагає на виборах в Ізраїлі

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Ізраїль, Четвер 03 листопада 2022 06:40
Блок правих партій Нетаньяху перемагає на виборах в Ізраїлі Фото: Біньямін Нетаньяху (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Блок правих партій під проводом колишнього прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху перемагає на дострокових парламентських виборах в Ізраїлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

За результатами обробки 97% бюлетенів право-релігійний табір Нетаньяху отримує більшість місць у кнесеті - 65 зі 120, повідомили у середу, 2 листопада, місцеві ЗМІ. Згідно з попередніми даними, найбільша кількість мандатів - 32 - дістанеться націонал-ліберальній партії експрем'єра "Лікуд".

На другому місці знаходиться партія чинного прем'єра Яїра Лапіда "Єш атид", яка займе в парламенті 24 місця. Для Біньяміна Нетаньяху вирішальне значення матиме ультраправа партія "Релігійний сіонізм" Бецалеля Смотрича та Ітамара Бен-Гвіра.

Очікується, що вона отримає 14 депутатських мандатів та стане третьою за величиною партією у парламенті. Правоекстремістський союз дозволяє Нетаньяху знову очолити уряд Ізраїлю.

Нагадаємо, явка на дострокові парламентські вибори в Ізраїлі склала 71,3%, загалом проголосували майже 5 млн ізраїльтян. Це найвища явка із 2015 року.

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