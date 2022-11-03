Премьер-министр Израиля поручил подготовить передачу власти новому правительству

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Jerusalem Post .

Лапид провел телефонный разговор с лидером оппозиции Биньямином Нетаньяху и поздравил его с победой на выборах в четверг.

"Я уже поручил всем подразделениям канцелярии премьер-министра подготовить упорядоченную передачу власти. Государство Израиль превыше всех политических соображений. Я желаю Нетаньяху успеха на благо народа Израиля и Государства Израиль", — заявил Лапид.