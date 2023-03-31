ua ru
Пт, 31 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Прем'єр-міністр Іспанії закликав Сі Цзіньпіна підтримати мирний план Зеленського

Новость на русском →
Пекін, П'ятниця 31 березня 2023 14:15
Прем'єр-міністр Іспанії закликав Сі Цзіньпіна підтримати мирний план Зеленського Фото: прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес висловив стурбованість з приводу вторгнення Росії в Україну під час зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном та закликав його до переговорів із Києвом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Санчес заявив на прес-конференції в Пекіні, що він сказав Сі, що Іспанія підтримує формулу світу, запропоновану президентом України Володимиром Зеленським у листопаді, яка включає вимоги відновити на території України статус-кво до окупації Криму Росією у 2014 році.

"Я передав нашу стурбованість з приводу незаконного вторгнення в Україну", - сказав Санчес, додавши, що він "закликає Сі поговорити з президентом Зеленським", щоб дізнатися з перших рук про мирний план Києва.

За його словами, "це план, який закладає основи міцного миру в Україні та повністю відповідає статуту ООН та її принципам, які були порушені Путіним його вторгненням".

Санчес відмовився говорити те, що Сі сказав йому з цього приводу.

Минулого місяця Пекін висунув власний "мирний план" із 12 пунктів та закликав до заморожування ситуації на фронті.

Іспанія, член НАТО, чия зовнішня політика тісно пов'язана зі Сполученими Штатами, є вірним союзником України і в липні візьме на себе головування в Раді Європейського Союзу.

Нагадаємо, більшість українців (60,7%) вважають, що "переговори з Росією слід вести лише після витіснення (виведення) її військ на кордони станом на 1991 рік".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Китай Володимир Зеленський
NEWS
Україна готується до контрнаступу: потрібна важка техніка та підготовлені бійці, - Резніков
Україна готується до контрнаступу: потрібна важка техніка та підготовлені бійці, - Резніков
DAILY
Тиранам тут не місце. Як вигнати Росію з Радбезу ООН та не повторити долю Ліги націй
Дмитро Левицькийредактор ленты новостей Тиранам тут не місце. Як вигнати Росію з Радбезу ООН та не повторити долю Ліги націй