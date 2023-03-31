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Премьер-министр Испании призвал Си Цзиньпина поддержать мирный план Зеленского

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Пекин, Пятница 31 марта 2023 14:15
Премьер-министр Испании призвал Си Цзиньпина поддержать мирный план Зеленского Фото: премьер-министр Испании Педро Санчес (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Премьер-министр Испании Педро Санчес выразил обеспокоенность по поводу вторжения России в Украину во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и призвал его к переговорам с Киевом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Санчес заявил на пресс-конференции в Пекине, что он сказал Си, что Испания поддерживает формулу мира, предложенную президентом Украины Владимиром Зеленским в ноябре, которая включает в себя требования восстановить на территории Украины статус-кво до оккупации Крыма Россией в 2014 году.

"Я передал нашу озабоченность по поводу незаконного вторжения в Украину", - сказал Санчес, добавив, что он "призывает Си поговорить с президентом Зеленским", чтобы узнать из первых рук о мирном плане Киева.

По его словам, "это план, который закладывает основы прочного мира в Украине и полностью соответствует уставу ООН и ее принципам, которые были нарушены Путиным его вторжением".

Санчес отказался говорить то, что Си сказал ему по этому поводу.

В прошлом месяце Пекин выдвинул собственный "мирный план" из 12 пунктов и призвал к замораживанию ситуации на фронте.

Испания, член НАТО, чья внешняя политика тесно связана с Соединенными Штатами, является верным союзником Украины и в июле примет на себя председательство в Совете Европейского Союза.

Напомним, большинство украинцев (60,7%) считают, что "переговоры с Россией следует вести только после вытеснения (вывода) ее войск на границы по состоянию на 1991 год".

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