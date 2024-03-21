Прем'єр-міністр Ірландії Варадкар пішов у відставку
Прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар у середу 20 березня заявив, що піде з поста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За його словами, коаліційний уряд країни матиме більше шансів на переобрання за іншого лідера.
"Причини мого відходу як особисті, так і політичні. Але після ретельного розгляду та деякого самоаналізу я вважаю, що новий прем'єр-міністр і новий лідер будуть у кращому становищі, ніж я, для досягнення цього (переобрання коаліційного уряду)", - сказав Варадкар на прес-конференції в урядових будівлях у Дубліні,
Варадкар сказав, що попросив свою партію "Файн Ґел" обрати нового лідера напередодні її щорічної конференції 6 квітня. Потім парламент проголосує за кандидатуру цієї людини на посаду прем'єр-міністра після того, як партія повернеться з великодніх канікул 9 квітня. Голосування має відбутися до березня 2025 року.
Кандидати на посаду прем'єр-міністра Ірландії
Фаворитом вважається міністр вищої освіти Саймон Харріс. Він також був міністром охорони здоров'я під час пандемії COVID-19.
Серед інших претендентів:
- міністр державних видатків Пасхал Донохью;
- міністр юстиції Хелен МаКенті.
"Проблема в тому, що немає природної відмінності, одна з проблем такого тривалого перебування при владі полягає в тому, що всі вони приходять із багажем довголіття на цій посаді", - сказав Девід Фаррелл, професор політики Університетського коледжу Дубліна.
Допомога Ірландії Україні
Раніше ми писали, що прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар спільно із президентом США Джо Байденом обговорили подальшу підтримку України.
Також ми повідомляли, що ще в одному регіоні Ірландії збудують житло для українців.
До речі, в Ірландії збільшать кількість житла для українських біженців.
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