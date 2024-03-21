Прем'єр-міністр Ірландії Варадкар пішов у відставку

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За його словами, коаліційний уряд країни матиме більше шансів на переобрання за іншого лідера.

"Причини мого відходу як особисті, так і політичні. Але після ретельного розгляду та деякого самоаналізу я вважаю, що новий прем'єр-міністр і новий лідер будуть у кращому становищі, ніж я, для досягнення цього (переобрання коаліційного уряду)", - сказав Варадкар на прес-конференції в урядових будівлях у Дубліні,

Варадкар сказав, що попросив свою партію "Файн Ґел" обрати нового лідера напередодні її щорічної конференції 6 квітня. Потім парламент проголосує за кандидатуру цієї людини на посаду прем'єр-міністра після того, як партія повернеться з великодніх канікул 9 квітня. Голосування має відбутися до березня 2025 року.

Кандидати на посаду прем'єр-міністра Ірландії

Фаворитом вважається міністр вищої освіти Саймон Харріс. Він також був міністром охорони здоров'я під час пандемії COVID-19.

Серед інших претендентів:

міністр державних видатків Пасхал Донохью;

міністр юстиції Хелен МаКенті.

"Проблема в тому, що немає природної відмінності, одна з проблем такого тривалого перебування при владі полягає в тому, що всі вони приходять із багажем довголіття на цій посаді", - сказав Девід Фаррелл, професор політики Університетського коледжу Дубліна.