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Байден обговорив із прем'єром Ірландії подальшу підтримку України

Субота 16 березня 2024 01:04
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Байден обговорив із прем'єром Ірландії подальшу підтримку України Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент Сполучених Штатів Джо Байден та прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар обговорили подальшу підтримку України.

Про це заявила представник Білого дому Карін Жан-П'єр, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її відеобрифінг та прес-службу Білого дому.

"Президент та прем'єр обговорили спільне зобов'язання наших країн підтримувати Україну на тлі агресії РФ", - зазначила речник Білого дому.

За її словами, зустріч відбулася у Вашингтоні. При цьому вона зазначила, що глава Білого дому високо оцінив зусилля Ірландії, яка прийняла понад 100 тисяч українських біженців.

Віце-президент Камала Харріс також зазначила, що США та Ірландія активно працюють над тим, щоб спільно підтримати народ України в його боротьбі за демократію та незалежність.

"Ірландія прийняла один із найвищих показників чисельності українських біженців на душу населення – це свідчення щедрості та співчуття ірландського народу. І я хвалю вас за те, що ви подали приклад, коли ви прийняли у своєму будинку біженця з Києва, який виїхав за кілька днів після початку повномасштабного вторгнення", - заявила Харріс.

Допомога Україні від США

Конгрес США вже кілька місяців не може схвалити нове фінансування допомоги Україні, щоб продовжувати постачання зброї і не лише. Така ситуація пов'язана з розбіжностями між республіканцями та демократами з питань захисту кордону, фінансування якого увійшло до пакету за допомогою України, Ізраїлю та Тайваню.

Нещодавно Сенат ухвалив окремий законопроект із грошима для України, Ізраїлю та Тайваню. Для того, щоб він набув чинності, документ ще має схвалити Палата представників та підписати президент.

Як писало CNN, Палата представників може проголосувати за фінансову допомогу Україні наприкінці березня чи у квітні.

Нещодавно адміністрація президента США оголосила про виділення Україні нового пакету військової допомоги у 300 млн доларів. Це перший пакет військової допомоги в Україні від США із грудня 2023 року.

Пізніше радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що новий пакет став можливим "через непередбачену економію коштів у контрактах Міністерства оборони".

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