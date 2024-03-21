Премьер-министр Ирландии Варадкар ушел в отставку
Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар в среду 20 марта заявил, что уйдет с поста.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По его словам, у коалиционного правительства страны будет больше шансов на переизбрание при другом лидере.
"Причины моего ухода как личные, так и политические. Но после тщательного рассмотрения и некоторого самоанализа я считаю, что новый премьер-министр и новый лидер будут в лучшем положении, чем я, для достижения этого (переизбрания коалиционного правительства)", - сказал Варадкар на пресс-конференции в правительственных зданиях в Дублине,
Варадкар сказал, что попросил свою партию "Файн Гэл" избрать нового лидера в преддверии ее ежегодной конференции 6 апреля. Затем парламент проголосует за кандидатуру этого человека на пост премьер-министра после того, как партия вернется с пасхальных каникул 9 апреля. Голосование должно состояться до марта 2025 года.
Кандидаты на должность премьер-министра Ирландии
Фаворитом считается министр высшего образования Саймон Харрис. Также он был министром здравоохранения во время пандемии COVID-19.
Среди других претендентов:
- министр государственных расходов Пасхал Донохью;
- министр юстиции Хелен МаКэнти.
"Проблема в том, что нет естественного отличия, одна из проблем столь долгого пребывания у власти заключается в том, что все они приходят с багажом долголетия на этом посту", - сказал Дэвид Фаррелл, профессор политики Университетского колледжа Дублина.
Помощь Ирландии Украине
Ранее мы писали, что премьер-министр Ирландии Лео Варадкар совместно с президентом США Джо Байденом обсудили дальнейшую поддержку Украины.
Также мы сообщали, что еще в одном регионе Ирландии построят жилье для украинцев.
К слову, в Ирландии увеличат количество жилья для украинских беженцев.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.