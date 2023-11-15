Прем'єр-міністр Естонії заявила про бажання стати генсеком НАТО, згадавши Україну

Прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що зацікавлена в головній посаді генерального секретаря НАТО. Це бажання політик пояснює, зокрема, й війною Росії проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Politico
"Відповідь Каллас і її візит до Вашингтона з'явилися на тлі зростаючого занепокоєння в Європі, особливо серед лідерів країн Балтії і Східної Європи, таких як Естонія, щодо того, що підтримка США військових зусиль України дедалі більше слабшає", - йдеться в повідомленні.
Зокрема у своєму виступі Каллас висловила упевненість, що Україна відіб'є російське вторгнення, оскільки по обидва боки Атлантики зростає занепокоєння, що Україна і Росія наближаються до "глухого кута" на полі бою.
"Я повністю розумію і вірю, що їх можна перемогти. І Україна може виграти цю війну", - сказала Каллас.
Єнс Столтенберг уже восьмий рік керує НАТО, починаючи з 2014 року. Його термін закінчувався наприкінці вересня 2022, але через вторгнення Росії в Україну його повноваження продовжили ще на рік.
У лютому він сказав, що не проситиме про продовження свого контракту, але країни НАТО просили його залишитися, оскільки не змогли домовитися про нового лідера.
Наразі відомо, що після полишення посади генсека НАТО Столтенберг планує очолити центральний банк Норвегії.
З початку повномасштабної війни Росії проти України влада та суспільство Естонії регулярно підтримують нашу країну. Зокрема, надаючи військову, гуманітарну та соціальну допомогу.
Нещодавно Естонія разом з Ісландією відправили Україні польовий госпіталь.
Також в Естонії запускають першу україномовну радіостанцію. Радіо DRUZI повідомлятиме новини та події, пов'язані з українською громадою в Естонії.
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