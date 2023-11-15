Прем'єр-міністр Естонії заявила про бажання стати генсеком НАТО, згадавши Україну

Politico

"Відповідь Каллас і її візит до Вашингтона з'явилися на тлі зростаючого занепокоєння в Європі, особливо серед лідерів країн Балтії і Східної Європи, таких як Естонія, щодо того, що підтримка США військових зусиль України дедалі більше слабшає", - йдеться в повідомленні.

Зокрема у своєму виступі Каллас висловила упевненість, що Україна відіб'є російське вторгнення, оскільки по обидва боки Атлантики зростає занепокоєння, що Україна і Росія наближаються до "глухого кута" на полі бою.

"Я повністю розумію і вірю, що їх можна перемогти. І Україна може виграти цю війну", - сказала Каллас.