Премьер-министр Эстонии заявила о желании стать генсеком НАТО, вспоминив Украину

Politico

"Ответ Каллас и ее визит в Вашингтон появились на фоне растущего беспокойства в Европе, особенно среди лидеров стран Балтии и Восточной Европы, таких как Эстония, о том, что поддержка США военных усилий Украины все больше ослабевает", - говорится в сообщении.

В частности, в своем выступлении Каллас выразила уверенность в том, что Украина отразит российское вторжение, поскольку с обеих сторон Атлантики растет обеспокоенность тем, что Украина и Россия приближаются к "тупику" на поле боя.

"Я полностью понимаю и верю, что их можно победить. И Украина может выиграть эту войну", - сказала Каллас.