Прем'єр-міністр Данії виступила за зняття обмежень на зброю, яку передають Україні

Фредеріксен вважає, що говорити про червоні лінії є великою помилкою, коли країна перебуває в стані війни. Це у свою чергу дає країні-агресору Росії "дві хороші карти на руках".

"А по-друге, говорити про червоні лінії, коли мова йде про пожертви, це, звичайно, велика помилка, тому що потрібно ставити питання навпаки", - наголосила Фредеріксен.

Прем'єр Данії зазначила, що Європа разом із США та іншими партнерами вже майже 2,5 роки говорили про те, що не можуть дозволити Україні програти цю війну. Проте Фредеріксен закликала змінити ставлення і замість цього говорити про забезпечення, щоб країна могла виграти цю війну. Вона наголосила, що те, що потрібно Україні для перемоги у цій війні, має бути надано.

"І, нарешті, я думаю, що нам потрібно припинити говорити про обмеження на зброю, яку використовує Україна. Звичайно, все має відповідати міжнародному праву, але поки це відповідає міжнародному праву, я б запропонувала, і я раджу всім нам, не говорити про обмеження і знову ж таки поставити все навпаки", - наголосила прем'єр-міністр Данії.

Фредеріксен додала, що українці повинні мати можливість захищати себе, і самозахист включає в себе використання зброї.