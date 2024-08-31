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Премьер-министр Дании выступила за снятие ограничений на оружие, передаваемое Украине

Фото: Мэтте Фредериксен (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Дания считает, что Европа, США и другие партнеры должны прекратить говорить об ограничениях на оружие, которое передают Украине.

Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен на конференции GLOBSEC в Праге, передает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию мероприятия.

Фредериксен считает, что говорить о красных линиях это большая ошибка, когда страна находится в состоянии войны. Это в свою очередь дает стране-агрессору России "две хорошие карты на руках".

"А во-вторых, говорить о красных линиях, когда речь идет о пожертвованиях, это, конечно, большая ошибка, потому что нужно ставить вопрос наоборот", - подчеркнула Фредериксен.

Премьер Дании отметила, что Европа вместе с США и другими партнерами уже почти 2,5 года говорили о том, что не могут позволить Украине проиграть эту войну. Однако Фредериксен призвала изменить отношение и вместо этого говорить об обеспечении, чтобы страна могла выиграть эту войну. Она подчеркнула, что то, что нужно Украине для победы в этой войне, должно быть предоставлено.

"И, наконец, я думаю, что нам нужно прекратить говорить об ограничениях на оружие, которое использует Украина. Конечно, все должно соответствовать международному праву, но пока это соответствует международному праву, я бы предложила, и я советую всем нам, не говорить про ограничения и опять же поставить все наоборот", - подчеркнула премьер-министр Дании.

Фредериксен добавила, что украинцы должны иметь возможность защищать себя и самозащита включает в себя использование оружия.

Напомним, что в ходе конференции премьер Дании также отметила, что альтернативы победы Украины в войне с Россией нет. В ином случае, победа РФ станет поражением не только Украины, но и Запада.

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