Прем'єр-міністр Британії приїхав до України та зустрівся із Зеленським

Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак приїхав до України. Політик провів зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.
Повідомляється, що під час зустрічі Зеленський обговорив із британським прем'єром найважливіші питання як для двох країн, так і для глобальної безпеки.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна писала, що ще влітку, коли Сунак виборював прем'єрське крісло з Ліз Трасс, він обіцяв, що його перший закордонний візит буде в Україну.
До того ж , Сунак підтвердив постійну підтримку України з боку Лондона і погодився з необхідністю продовжувати тиск на варварський режим Путіна шляхом продовження економічних санкцій.
Він також зазначав, що війна Росії проти України призвела до дестабілізації енергетичних ринків та ланцюгів постачання у всьому світі.
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