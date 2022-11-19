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Прем'єр-міністр Британії приїхав до України та зустрівся із Зеленським

Фото: прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак приїхав до України. Політик провів зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.

Повідомляється, що під час зустрічі Зеленський обговорив із британським прем'єром найважливіші питання як для двох країн, так і для глобальної безпеки.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писала, що ще влітку, коли Сунак виборював прем'єрське крісло з Ліз Трасс, він обіцяв, що його перший закордонний візит буде в Україну.

До того ж , Сунак підтвердив постійну підтримку України з боку Лондона і погодився з необхідністю продовжувати тиск на варварський режим Путіна шляхом продовження економічних санкцій.

Він також зазначав, що війна Росії проти України призвела до дестабілізації енергетичних ринків та ланцюгів постачання у всьому світі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Володимир ЗеленськийВеликобританія