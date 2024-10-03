Прем'єр-міністр Британії анонсував "новий старт" у відносинах із ЄС

Стармер заявив, що британська спільнота хоче повернутися до "розумного лідерства" у відносинах з найближчими сусідами, щоб "змусити Brexit працювати та відповідати їхнім інтересам".

"Сьогодні йшлося головним чином про те, щоб відкрити нову сторінку і вести переговори конструктивніше. Але це не означає, що не буде труднощів", - сказав він.

Зокрема, Лондон не готовий до відкриття кордонів та повернення до єдиного ринку, але серед можливих сфер співпраці було названо економічне зростання, енергетичну безпеку та нелегальну міграцію.

Тим часом Урсула фон дер Ляйене відзначила, що ЄС та Британії необхідно вивчити можливості для більш тісної взаємодії, при цьому зосередиться на повному та сумлінному виконанні вже укладених угод.

Deutsche Welle нагадало, що ще у 2016 році Кір Стармер був противником виходу Британії з ЄС. Протягом своєї виборчої кампанії прем'єр-міністр довго утримувався від заяв щодо можливості скасування Brexit, але зрештою відкинув повернення країни до Європейського союзу.