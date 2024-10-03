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Премьер-министр Британии анонсировал "новый старт" в отношениях с ЕС

Фото: премьер-министр Британии Кир Стармер (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Во вторник премьер-министр Британии встретился с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. В ходе встречи он анонсировал новый старт в отношениях с ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Стармер заявил, что британская общественность хочет вернутся к "разумному лидерству" в отношениях с ближайшими соседями, чтобы "заставить Brexit работать и отвечать их интересам".

"Сегодня речь шла главным образом о том, чтобы открыть новую страницу и вести переговоры более конструктивным образом. Но это не означает, что не будет трудностей", - сказал он.

В частности, Лондон не готов к открытию границ и возврату к единому рынку, но среди возможных сфер сотрудничества было названо экономический рост, энергетическую безопасность и нелегальную миграцию.

Тем временем Урсула фон дер Ляйенэ отметила, что ЕС и Британии необходимо изучить возможности для более тесного взаимодействия, при этом сосредоточится на полном и добросовестном выполнении уже заключенных соглашений.

Deutsche Welle напомнило, что еще в 2016 году Кир Стармер был противником выхода Британии из ЕС. На протяжении своей избирательной кампании премьер-министр долго воздерживался от заявлений о возможности отмены Brexit, но в конечном счете отверг возвращение страны в Европейский союз.

Отметим, что в начале 2024 года мэр Лондона Садин Хан заявил, что Великобритания ежегодно теряет 178 млрд из-за выхода из ЕС. По его словам, такое решение привело к сокращению британской экономики на 6%. На тот момент ожидалось, к 2035 году этот показатель достигнет 10%.

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