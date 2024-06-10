UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Прем'єр-міністр Бельгії подав у відставку

Фото: прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо подав у відставку. Причиною став програш його партії на національних виборах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Де Кроо заявив, що офіційно залишить посаду вранці у понеділок, 10 червня, після того, як його правоцентристська партія "Відкриті фламандські ліберали і демократи" втратила значну частину голосів на національних виборах, що відбулися в неділю, 9 червня.

"Для нас це був особливо важкий вечір, ми програли. Із завтрашнього дня я буду прем'єр-міністром, який подає у відставку. Із завтрашнього дня я буду прем'єр-міністром, який подає у відставку", - заявив він своїм прихильникам на мітингу.

За даними екзит-полів, "Відкрита партія" набрала 5,7%, що на 2,8 відсоткових пункти менше, ніж у 2019 році.

Водночас, Де Кроо залишиться на посаді тимчасового прем'єр-міністра, поки не буде сформовано новий уряд.

"Я переконаний, що нам якнайшвидше потрібен новий уряд, з повними повноваженнями. Сигнал виборців чіткий", - додав він.

Про наміри піти у відставку також заявив президент партії "Відкриті фламандські ліберали і демократи" Том Онгена.

Новина доповнюється…

Вибори до Європейського парламенту

У країнах Європейського Союзу з 6 по 9 червня відбулися вибори до Європарламенту. Громадяни вирішували, які політсили здобудуть 720 крісел у новому скликанні законодавчого органу.

У Німеччині ультраправа "Альтернатива для Німеччини" випереджає партію канцлера Олафа Шольца, а перемогу здобувають консерватори ХДС/ХСС.

У Франції екзитполи пророчать перемогу партії "Національне об'єднання" на чолі з проросійською Марін Ле Пен. З цієї причини президент Франції Еммануель Макрон оголосив про розпуск Національних зборів - нижньої палати французького парламенту.

Як може виглядати новий склад Європарламенту та що це означатиме для ЄС, - читайте за посиланням.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бельгія