Прем'єр-міністр Бельгії подав у відставку

Прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо подав у відставку. Причиною став програш його партії на національних виборах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Де Кроо заявив, що офіційно залишить посаду вранці у понеділок, 10 червня, після того, як його правоцентристська партія "Відкриті фламандські ліберали і демократи" втратила значну частину голосів на національних виборах, що відбулися в неділю, 9 червня.
"Для нас це був особливо важкий вечір, ми програли. Із завтрашнього дня я буду прем'єр-міністром, який подає у відставку. Із завтрашнього дня я буду прем'єр-міністром, який подає у відставку", - заявив він своїм прихильникам на мітингу.
За даними екзит-полів, "Відкрита партія" набрала 5,7%, що на 2,8 відсоткових пункти менше, ніж у 2019 році.
Водночас, Де Кроо залишиться на посаді тимчасового прем'єр-міністра, поки не буде сформовано новий уряд.
"Я переконаний, що нам якнайшвидше потрібен новий уряд, з повними повноваженнями. Сигнал виборців чіткий", - додав він.
Про наміри піти у відставку також заявив президент партії "Відкриті фламандські ліберали і демократи" Том Онгена.
Новина доповнюється…
У країнах Європейського Союзу з 6 по 9 червня відбулися вибори до Європарламенту. Громадяни вирішували, які політсили здобудуть 720 крісел у новому скликанні законодавчого органу.
У Німеччині ультраправа "Альтернатива для Німеччини" випереджає партію канцлера Олафа Шольца, а перемогу здобувають консерватори ХДС/ХСС.
У Франції екзитполи пророчать перемогу партії "Національне об'єднання" на чолі з проросійською Марін Ле Пен. З цієї причини президент Франції Еммануель Макрон оголосив про розпуск Національних зборів - нижньої палати французького парламенту.
Як може виглядати новий склад Європарламенту та що це означатиме для ЄС, - читайте за посиланням.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.