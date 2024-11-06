Прем'єр Люксембургу закликав до створення європейської армії

У своєму виступі Фріден запропонував, щоб перші кроки до створення такої армії зробила "коаліція охочих" серед країн ЄС.

Фріден наголосив, що нова армія має бути інтегрована з НАТО і працювати в партнерстві з союзниками в Північній Америці.

"Вторгнення Росії в Україну стало тривожним сигналом для Європи", - зазначив він, наголосивши на необхідності зміцнення інституцій, які зможуть захищати демократичні цінності.

Європейські лідери побоюються, що за нового президентства Трамп може вийти з НАТО або припинити допомогу Україні, що поставить під загрозу безпеку ЄС. На відміну від цього, перемога Камали Гарріс розглядається як збереження поточних союзницьких зобов'язань США.

Створення армії ЄС довгий час вважалося малоймовірним через політичні розбіжності. Однак із 2022 року, на тлі агресії Росії, така ідея отримала більше підтримки - особливо з боку Франції, де президент Еммануель Макрон активно виступає за посилення автономності Європи в питаннях оборони.

Проте країни Балтії побоюються, що створення армії ЄС може послабити НАТО, а Велика Британія завжди заперечувала проти цієї ідеї, побоюючись підриву альянсу.

Фріден запропонував починати з невеликих кроків: спочатку створити "коаліцію охочих" серед країн ЄС, готових об'єднати свої оборонні ресурси. Він визнав, що кожна країна захоче зберегти контроль над рішенням про відправлення своїх військ на фронт, але закликав до спільних зусиль для зміцнення спільної безпеки.