Премьер Люксембурга призвал к созданию европейской армии

В своем выступлении Фриден предложил, чтобы первые шаги к созданию такой армии предприняла "коалиция желающих" среди стран ЕС.

Фриден подчеркнул, что новая армия должна быть интегрирована с НАТО и работать в партнерстве с союзниками в Северной Америке.

"Вторжение России в Украину стало тревожным сигналом для Европы", - отметил он, подчеркнув необходимость укрепления институций, которые смогут защищать демократические ценности.

Европейские лидеры опасаются, что при новом президентстве Трамп может выйти из НАТО или прекратить помощь Украине, что поставит под угрозу безопасность ЕС. В отличие от этого, победа Камалы Харрис рассматривается как сохранение текущих союзнических обязательств США.

Создание армии ЕС долгое время считалось маловероятным из-за политических разногласий. Однако с 2022 года, на фоне агрессии России, подобная идея получила больше поддержки - особенно со стороны Франции, где президент Эммануэль Макрон активно выступает за усиление автономности Европы в вопросах обороны.

Тем не менее страны Балтии опасаются, что создание армии ЕС может ослабить НАТО, а Великобритания всегда возражала против этой идеи, опасаясь подрыва альянса.

Фриден предложил начинать с небольших шагов: сначала создать "коалицию желающих" среди стран ЕС, готовых объединить свои оборонные ресурсы. Он признал, что каждая страна захочет сохранить контроль над решением об отправке своих войск на фронт, но призвал к совместным усилиям для укрепления общей безопасности.