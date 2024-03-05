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Прем'єр Лівану анонсував переговори щодо врегулювання конфлікту з Ізраїлем

Фото: у Лівані анонсували переговори щодо врегулювання конфлікту з Ізраїлем (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Непрямі переговори щодо врегулювання конфлікту на кордоні Ізраїлю з Ліваном розпочнуться під час Рамадану - наступного тижня.

Про це заявив прем'єр-міністр Лівану Наджиб Мікаті, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Мікаті розповів, що ліванські чиновники вивчають пропозицію посланця США Амоса Хохштейна, який учора, 4 березня, відвідав Бейрут, щоб домогтися припинення вогню між Ізраїлем та "Хезболлою".

Варто зауважити, що на даний момент відомо, що внаслідок сутичок на кордоні Ізраїлю та Лівану загинули семеро мирних ізраїльтян, а також 10 солдатів та резервістів ЦАХАЛу.

При цьому "Хезболла" заявляє про понад 200 загиблих у своїх лавах.

Що передувало

Нагадаємо, ще в грудні минулого року видання The Times повідомляло про те, що Ізраїль може розпочати наземну операцію проти "Хезболли" на півдні Лівану.

У країні побоюються, що бойовики "Хезболли" можуть також вторгнутися до Ізраїлю, як і ХАМАС у жовтні минулого року.

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявляв, що агресія "Хезболли" проти Ізраїлю може змусити країну розпочати військові дії в Лівані. Атаки бойовиків наближають ескалацію.

Варто зауважити, що сьогодні, 5 березня, увечері по Ізраїлю з території Лівану випустили близько 30 ракет.

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