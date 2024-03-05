Премьер Ливана анонсировал переговоры об урегулировании конфликта с Израилем

Микати рассказал, что ливанские чиновники изучают предложение посланника США Амоса Хохштейна, который вчера, 4 марта, посетил Бейрут, чтобы добиться прекращения огня между Израилем и "Хезболлой".

Стоит заметить, что на данный момент известно, что в результате стычек на границе Израиля и Ливана погибли семь мирных израильтян, а также 10 солдат и резервистов ЦАХАЛа.

При этом "Хезболла" заявляет о более 200 погибших в своих рядах.

Что предшествовало

Напомним, еще в декабре прошлого года издание The Times сообщало о том, что Израиль может приступить к наземной операции против "Хезболлы" на юге Ливана.

В стране опасаются, что боевики "Хезболлы" могут также вторгнуться в Израиль, как и ХАМАС в октябре прошлого года.

При этом министр обороны Израиля Йоав Галлант заявлял, что агрессия "Хезболлы" против Израиля может вынудить страну начать военные действия в Ливане. Атаки боевиков приближают эскалацию.

Стоит заметить, что сегодня, 5 марта, вечером по Израилю с территории Ливана выпустили около 30 ракет.