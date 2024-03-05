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Премьер Ливана анонсировал переговоры об урегулировании конфликта с Израилем

Фото: в Ливане анонсировали переговоры об урегулировании конфликта с Израилем (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Непрямые переговоры об урегулировании конфликта на границе Израиля с Ливаном начнутся во время Рамадана - на следующей неделе.

Об этом заявил премьер-министр Ливана Наджиб Микати, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Микати рассказал, что ливанские чиновники изучают предложение посланника США Амоса Хохштейна, который вчера, 4 марта, посетил Бейрут, чтобы добиться прекращения огня между Израилем и "Хезболлой". 

Стоит заметить, что на данный момент известно, что в результате стычек на границе Израиля и Ливана погибли семь мирных израильтян, а также 10 солдат и резервистов ЦАХАЛа.

При этом "Хезболла" заявляет о более 200 погибших в своих рядах. 

Что предшествовало 

Напомним, еще в декабре прошлого года издание The Times сообщало о том, что Израиль может приступить к наземной операции против "Хезболлы" на юге Ливана.

В стране опасаются, что боевики "Хезболлы" могут также вторгнуться в Израиль, как и ХАМАС в октябре прошлого года. 

При этом министр обороны Израиля Йоав Галлант заявлял, что агрессия "Хезболлы" против Израиля может вынудить страну начать военные действия в Ливане. Атаки боевиков приближают эскалацию.

Стоит заметить, что сегодня, 5 марта, вечером по Израилю с территории Ливана выпустили около 30 ракет

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