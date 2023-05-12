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Премьер Литвы призвала отказаться от табу в поставках оружия Украине

Новина українською →
Пятница 12 мая 2023 16:50
Премьер Литвы призвала отказаться от табу в поставках оружия Украине Фото: Ингрида Шимоните, премьер-министр Литвы (flickr by Lietuvos Respublikos Seimas)
Автор: Иван Носальский

Союзникам Украины необходимо перестать думать о "красных линиях" в вопросе предоставления оружия для защиты от российского вторжения.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT, об этом заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

"Защищая свободу, мы не должны думать о табу в деле военной помощи", - подчеркнула глава литовского правительства.

По ее словам, украинским защитникам необходимо передать все необходимое оружие, в том числе истребители и ракетные системы большой дальности.

"Мы должны помочь Украине победить в войне. Это единственный путь к устойчивому миру, предотвращению новой войны в Европе", - отметила Шимоните.

Напомним, ранее в Пентагоне, оправдывая отказ передачи Украине истребителей F-16, заявили, что боевые самолеты занимают лишь восьмое место в списке нужд ВСУ.

Также мы писали, что, по словам премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, его страна обсуждает передачу Украине истребителей F-16.

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