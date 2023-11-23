Прем'єр Литви відвідає Україну з багатоденним візитом

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

За даними видання, Шимоніте сьогодні виїде з Литви в Україну у другій половині дня. Візит прем'єра Литви в Україну триватиме чотири дні - з четверга по неділю.

Програма візиту прем'єр-міністра в Україну поки що не розголошується.

"Я зустрінуся з українськими лідерами, а в суботу візьму участь в "Українській зерновій ініціативі", яку минулого року відкрив президент Володимир Зеленський", - сказала прем'єр.

Відповідаючи на запитання, що вона планує обговорити в Україні, Шимоніте сказала, що "всі теми будуть обговорюватися".

Допомога Україні від Литви

Литва є одним із союзників України, який допомагає Києву не лише зброєю та військовою технікою, а й навчає українських військових.

Нещодавно повідомлялося, що Литва доставила в Україну черговий пакет військової допомоги для Збройних Сил.

Також 17 листопада Литва передала Україні новий пакет воєнної допомоги. До нього увійшла партія генераторів, польових ліжок та сухих пайків.

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