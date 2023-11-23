Премьер Литвы посетит Украину с многодневным визитом

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

По данным издание, Шимоните сегодня выедет из Литвы в Украину во второй половине дня. Визит премьера Литвы в Украину продлится четыре дня - с четверга по воскресенье.

Программа визита премьер-министра в Украину пока не разглашается.

"Я встречусь с украинскими лидерами, а в субботу приму участие в "Украинской зерновой инициативе", которую в прошлом году открыл президент Владимир Зеленский", - сказала премьер.

Отвечая на вопрос, что она планирует обсудить в Украине, Шимоните сказала, что "все темы будут обсуждаться".

Помощь Украине от Литвы

Литва является одним из союзников Украины, который помогает Киеву не только оружием и военной техникой, но и учит украинских военных.

Недавно сообщалось, что Литва доставила в Украину очередной пакет военной помощи для Вооруженных Сил.

Также 17 ноября Литва передала Украине новый пакет военной помощи. В него вошла партия генераторов, полевых кроватей и сухих пайков.

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