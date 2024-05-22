Прем'єр Литви про рішення РФ "змінити" кордон: провокація з арсеналу гібридних дій

Плани Росії "змінити" кордони з Литвою і Фінляндією в Балтійському морі - чергова провокація.
Про це заявила прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте, повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.
"Я б розцінила це так, як сказано в офіційній заяві Міністерства закордонних справ, - це просто провокація з арсеналу гібридних дій. Щоб створити враження, що ми не розуміємо, що відбувається, і щоб ми злякалися", - заявила вона.
Прем'єр підкреслила, що кордони Литви - це кордони НАТО.
"Міністерство закордонних справ зробить свою частину роботи, буде викликано довірену особу, і їй буде сказано все, що ми думаємо з цього приводу. Ми також координуємо свої дії з нашими колегами (по НАТО, - ред.), як у плані оцінки, так і в плані реагування", - додала Шимоніте.
Міністерство оборони Росії розробило проєкт постанови, що передбачає зміну морських кордонів у Балтійському морі. Згідно з документом, Москва в односторонньому порядку "пересуне" кордони в бік Литви та Фінляндії.
На "ініціативу" Кремля вже відреагувала Фінляндія, яка заявила, що має намір з'ясувати деталі російських планів.
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