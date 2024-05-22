Прем'єр Литви про рішення РФ "змінити" кордон: провокація з арсеналу гібридних дій

"Я б розцінила це так, як сказано в офіційній заяві Міністерства закордонних справ, - це просто провокація з арсеналу гібридних дій. Щоб створити враження, що ми не розуміємо, що відбувається, і щоб ми злякалися", - заявила вона.

Прем'єр підкреслила, що кордони Литви - це кордони НАТО.

"Міністерство закордонних справ зробить свою частину роботи, буде викликано довірену особу, і їй буде сказано все, що ми думаємо з цього приводу. Ми також координуємо свої дії з нашими колегами (по НАТО, - ред.), як у плані оцінки, так і в плані реагування", - додала Шимоніте.