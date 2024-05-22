Премьер Литвы о решении РФ "изменить" границу: провокация из арсенала гибридных действий

Планы России "изменить" границы с Литвой и Финляндией в Балтийском море - очередная провокация.
Об этом заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.
"Я бы расценила это так, как сказано в официальном заявлении Министерства иностранных дел, - это просто провокация из арсенала гибридных действий. Чтобы создать впечатление, что мы не понимаем, что происходит, и чтобы мы испугались", - заявила она.
Премьер подчеркнула, что границы Литвы - это границы НАТО.
"Министерство иностранных дел сделает свою часть работы, будет вызвано доверенное лицо, и ему будет сказано все, что мы думаем по этому поводу. Мы также координируем свои действия с нашими коллегами (по НАТО, - ред.), как в плане оценки, так и в плане реагирования", - добавила Шимоните.
Министерство обороны России разработало проект постановления, предусматривающего изменение морских границ в Балтийском море. Согласно документу, Москва в одностороннем порядке "передвинет" границы в сторону Литвы и Финляндии.
На "инициативу" Кремля уже отреагировала Финляндия, которая заявила, что намерена выяснить детали российских планов.
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