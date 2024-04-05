Прем'єр Литви назвала умову відправки західних військових до України

Як відзначила Шимоніте, наразі литовські військові інструктори вже навчають наших солдатів на території Литви та інших країн.

"Чи могли б вони навчатися в Україні? З належною протиповітряною обороною, безумовно, можна управляти цими ризиками", - заявила прем'єр-міністр.

Також вона додала, що до України могли б відправити фахівців, які допомогли б Києву з кібербезпекою, розмінуванням, а також захистом кордонів.

За словами голови литовського уряду, слова президента Франції Еммануеля Макрона про відправку військ сприйняли як пропозицію взяти участь в бойових діях.

"Існують різні форми допомоги або способи залучення. Я думаю, що те, що сказав президент Макрон, і що є ключовим, полягає в тому, що ми не повинні малювати для себе червоні лінії, коли на іншій стороні ми маємо людину, яка не має жодних червоних ліній, яка має ядерну загрозу і розмахує нею кожен другий день", - сказала вона.

Ініціатива Макрона про відправку військ до України

Раніше Макрон не виключив, що НАТО може запровадити війська для допомоги Україні. Це спричинило дискусію серед союзників України.

Франція пізніше пояснила, що не йдеться про безпосередньо відправлення військ для участі в бойових діях. Деякі країни НАТО заявили, що готові розглянути таку можливість. Йдеться про Литву, Латвію, Естонію та Канаду.

Проте більшість країн не підтримали позиції Макрона. Щобільше, як пишуть західні ЗМІ, несподівана заява Макрона викликала ще більшу неприязнь між ним та канцлером Німеччини Олафом Шольцем.