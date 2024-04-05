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Премьер Литвы назвала условие отправки западных военных в Украину

Фото: Ингрида Шимоните, премьер-министр Литвы (flickr.Lietuvos/Respublikos.Seimas)
Автор: Сергей Пышкин

Западные страны могут отправить военных инструкторов в Украину для обучения наших солдат при условии надлежащей противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Литвы Ингриду Шимоните во время пресс-конференции с украинским коллегой Денисом Шмыгалем, которую цитирует LRT Televizija.

Как отметила Шимоните, сейчас литовские военные инструкторы уже обучают наших солдат на территории Литвы и других стран.

"Могли бы они учиться в Украине? С надлежащей противовоздушной обороной, безусловно, можно управлять этими рисками", - заявила премьер-министр.

Также она добавила, что в Украину могли бы отправить специалистов, которые помогли бы Киеву с кибербезопасностью, разминированием, а также защитой границ.

По словам главы литовского правительства, слова президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск восприняли как предложение принять участие в боевых действиях.

"Существуют различные формы помощи или способы привлечения. Я думаю, что то, что сказал президент Макрон, и что является ключевым, заключается в том, что мы не должны рисовать для себя красные линии, когда на другой стороне мы имеем человека, который не имеет никаких красных линий, который имеет ядерную угрозу и размахивает ею каждый второй день", - сказала она.

Инициатива Макрона об отправке войск в Украину

Ранее  Макрон не исключил, что НАТО может ввести войска для помощи Украине. Это привело к дискуссии среди союзников Украины.

Франция позже объяснила, что речь не идет о непосредственном отправлении войск для участия в боевых действиях. Некоторые страны НАТО заявили, что готовы рассмотреть такую возможность. Речь идет о Литве, Латвии, Эстонии и Канаде.

Однако большинство стран не поддержали позиции Макрона. Более того, как пишут западные СМИ, неожиданное заявление Макрона вызвало еще большую неприязнь между ним и канцлером Германии Олафом Шольцем.

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