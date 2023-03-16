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Прем'єр Латвії прибув до Києва

Фото: глава уряду Латвії Криш'яніс Каріньш (facebook com karinskrisjanis)
Автор: Наталія Юрченко

Прем'єр-міністр Латвії Криш'яніс Каріньш сьогодні, 16 березня, прибув до Києва. Мета його візиту - підтвердити підтримку України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу уряду Латвії в Twitter.

"Відвідую Київ, щоб підтвердити непохитну підтримку Латвією України стільки, скільки потрібно", - зазначив Каріньш.

Прем'єр заявив, що перемога України у війні, яку розв'язала Росія, має вирішальне значення для вільної Європи.

Фото: Криш'яніс Каріньш приїхав до Києва (twitter.com/krisjaniskarins)

Нагадаємо, прем'єр Латвії виступив за вступ України до НАТО. За його словами, це допоможе запобігти новій війні.

Також глава латвійського уряду заявив, що переговори щодо вступу України до ЄС повинні розпочатися цього року.

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Прем'єр-міністрЛатвіяВізит в Україну