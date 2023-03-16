Премьер Латвии прибыл в Киев

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш сегодня, 16 марта, прибыл в Киев. Цель его визита - подтвердить поддержку Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу правительства Латвии в Twitter.

Премьер заявил, что победа Украины в войне, развязанная Россией, имеет решающее значение для свободной Европы.

"Посещаю Киев, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку Латвией Украины столько, сколько нужно", - отметил Кариньш.

Напомним, премьер Латвии выступил за вступление Украины в НАТО. По его словам, это поможет предотвратить новую войну.

Также глава латвийского правительства заявил, что переговоры по вступлению Украины в ЕС должны начаться в этом году.

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