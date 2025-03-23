Прем'єр Канади оголосив дострокові вибори: коли голосування

Агентство пише, що хоч наступні вибори мали відбутися тільки 20 жовтня, проте Карні сподівається отримати вигоду зі значного відновлення позицій його Ліберальної партії в опитуваннях із січня, коли Трамп почав погрожувати Канаді, а колишній прем'єр-міністр Джастін Трюдо оголосив про свою відставку.

Під час спілкування з журналістами Карні зазначив, що Канада зіткнулася з найсерйознішою кризою "в нашому житті", зокрема, через невиправдані торговельні дії з боку президента США Дональда Трампа.

"Ще так багато належить зробити для забезпечення безпеки Канади. Інвестувати в Канаду, будувати Канаду, об'єднувати Канаду. Ось чому я прошу моїх співвітчизників-канадців про сильний позитивний мандат. Я щойно попросив генерал-губернатора розпустити парламент і призначити вибори на 28 квітня, і вона погодилася", - сказав Карні.

Його заява прозвучала після того, як було отримано схвалення на запит провести вибори.

Тепер у Карні є п'ять тижнів, щоб перемогти. Опитування показують, що ліберали, які перебувають при владі з 2015 року і сильно відставали від офіційної опозиції консерваторів на початку року, тепер трохи випереджають своїх суперників.