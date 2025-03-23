Премьер Канады объявил досрочные выборы: когда голосование

Агентство пишет, что хоть следующие выборы должны были состоятся только 20 октября, однако Карни надеется извлечь выгоду из значительного восстановления позиций его Либеральной партии в опросах с января, когда Трамп начал угрожать Канаде, а бывший премьер-министр Джастин Трюдо объявил о своей отставке.

В ходе общения с журналистами Карни отметил, что Канада столкнулась с самым серьезным кризисом "в нашей жизни", в частности, из-за неоправданных торговых действий со стороны президента США Дональда Трампа.

"Еще так много предстоит сделать для обеспечения безопасности Канады. Инвестировать в Канаду, строить Канаду, объединять Канаду. Вот почему я прошу моих соотечественников-канадцев о сильном позитивном мандате. Я только что попросил генерал-губернатора распустить парламент и назначить выборы на 28 апреля, и она согласилась", - сказал Карни.

Его заявление прозвучало после того, как было получено одобрение на запрос провести выборы.

Теперь у Карни есть пять недель, чтобы победить. Опросы показывают, что либералы, которые находятся у власти с 2015 года и сильно отставали от официальной оппозиции консерваторов в начале года, теперь немного опережают своих соперников.