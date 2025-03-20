Канада прагне до оборонних угод з Європою: Bloomberg дізналося причину і перспективи

Канада запропонувала Європі укласти великі оборонні угоди і поліпшити доступ континенту до корисних копалин. Це сталося у відповідь на погрози президента США Дональда Трампа і його відмову від оборонних зобов'язань Вашингтона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

З відповідним листом до Італії звернулася посол Канади в Римі Елісса Голберг. Це було того самого дня, коли новий канадський прем'єр-міністр Марк Карні прибув до Франції та Британії для переговорів із союзниками під час своєї першої закордонної поїздки з моменту вступу на посаду 14 березня.

У листі посла, з яким ознайомилося Bloomberg, ідеться, що Канада прагне тіснішої співпраці в оборонній промисловості з Італією та Європейським союзом як до "питання невідкладності". Зокрема, там міститься прохання до Риму надати підтримку в забезпеченні того, щоб законодавчі тексти дозволяли третім сторонам співпрацювати з планом ЄС з оборони ReArm.

За словами людини, яка обізнана в цьому питанні, оборонне партнерство Канади та ЄС може бути укладено швидко, що дасть змогу Каналі брати участь у спільних закупівлях з європейськими країнами в рамках вищезгаданого оборонного плану.

Крім того, в листі Голберг викладалися плани "придбати низку ключових можливостей за допомогою великих закупівельних заходів у короткостроковій перспективі", включно з приблизно дюжиною підводних човнів, додатковими винищувачами і бойовими танками, "які потенційно можна було б придбати у європейських постачальників".

"Канадська індустрія може запропонувати набагато більше. Такі напрямки, як дрони, супутниковий зв'язок, робототехніка, штучний інтелект, кібербезпека та краща інтеграція ланцюжків поставок для значних запасів критично важливих мінералів Канади, необхідних для передових оборонних технологій і систем відновлюваної енергії, таких як нікель, кобальт і літій", - ідеться у зверненні.

Раніше, у понеділок, канадський прем'єр заявив журналістам у Лондоні, що зусилля Європи зі збільшення витрат на оборони цікаві Канаді як потенційному альтернативному постачальнику.

"Це створює потенціал для створення ланцюжків поставок, які означають, що канадські компанії беруть участь у розробці цих оборонних систем", - сказав Карні.

Bloomberg зазначає, що Канада вже погодилася вести переговори про партнерство у сфері безпеки з ЄС, але в листі йдеться про те, що країна хотіла б тісніше співпрацювати в питаннях безпеки і оборони "з урахуванням поточної мінливої геополітичної обстановки".